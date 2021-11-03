Древнее внеземное стекло нашли в пустыне

Международная команда геологов выяснила химический состав таинственного стекла, найденного в чилийской пустыне Атакама.

Проведенный анализ показал, что обнаруженное учеными стекло состоит из минералов внеземного происхождения. Возраст находки оценивается в 12 тысяч лет, пишет издание Science Alert.

В ходе раскопок исследователи нашли гигантское «поле» из осколков стекла, нехарактерное для пустынного ландшафта. По оценкам ученых, протяженность такого стеклянного «коридора» составляет 75 километров.

Специалисты предполагают, что появление внеземного стекла в пустыне связано с космическим происшествием. Возможно, 12 тысяч лет назад на Землю упал «стеклянный» метеорит.