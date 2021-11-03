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Самолет Ан-12 разбился под Иркутском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 1048 / CC BY-SA 3.0

Грузовой самолет Ан-12 разбился при заходе на посадку под Иркутском, сообщает Сибирский авиационно-поисковый спасательный центр.

«По предварительным данным, место падения найдено — это район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров», — отмечается в сообщении.

По данным МЧС, на борту находились семь человек. Два человека погибли при крушении самолета, судьба остальных членов экипажа остается неизвестной, идет поисково-спасательная операция.

Ан-12 выполнял грузовой рейс «Якутск — Иркутск». По предварительным данным, борт принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно», на его борту находился груз продовольствия.

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