Telegram получил крупное обновление

Мессенджер Telegram получил большое обновление. В новой версии появились ускоренная прокрутка и календарь для быстрой навигации из истории переписки, а также заявки на вступление в группы и каналы по пригласительным ссылкам, сообщается в блоге разработчиков.
Так, теперь профиля любого чата в Telegram можно быстро просмотреть все фотографии, видеозаписи и файлы, которые были в него отправлены. На вкладке «Медиа», «Файлы» и «Голосовые сообщения» появился новый блок с датой, потянув за который можно быстро перемещаться по разделу.
В разделе «Медиа» появился календарь — он доступен в новом меню в правом верхнем углу. В меню также можно выбрать, какие материалы будут показаны на вкладке «Медиа» — только фотографии, только видеозаписи или весь контент сразу.
Для групп и каналов теперь можно создавать специальные пригласительные ссылки, вступление по которым возможно только после одобрения заявки администратором чата. Режим заявок на вступление можно включить для любой из дополнительных пригласительных ссылок в настройках группы или канала.
Для версии Telegram для iOS появились глобальные цветовые темы — их можно применить для всего приложения, а не только для личных чатов. У каждой темы есть дневная и ночная версии, используются цветные градиенты для блоков сообщений и анимированные фоны с уникальными узорами.
Кроме этого, в Telegram для iOS появились быстрые подписи к фотографиям. Если начать набирать сообщение, а затем прикрепить вложение, набранный ранее текст автоматически подставится в поле подписи.
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