Разбогатеем приказом: россиянам пересчитают доходы и расходы

Минэкономразвития изменит методику расчетов о доходах, расходах и сбережениях населения с учетом скрытых источников трат, чтобы найти у россиян дополнительные деньги. На что повлияют обновленные данные, почему государство заинтересовалось «теневыми» доходами и не пытается ли правительство заменить реальный рост благосостояния людей играми со статистикой?
По данным Росстата, в первом полугодии 2021 года рост реальных располагаемых денежных доходов составил 1,7% в годовом выражении. В прогнозе социально-экономического развития на 2022 год предполагается, что доходы граждан вырастут на 2,4%, а в следующие два года — на 2,5%. Однако в целом трехлетний рост лишь позволит вернуться к уровню жизни 2013 года.
Что начнут учитывать
Президент Владимир Путин в недавнем обращении к депутатам новой Госдумы назвал низкие доходы граждан главным врагом и угрозой для стабильного развития страны. Таким образом, точная оценка благосостояния россиян становится важнейшим фактором для государственной кампании по снижению бедности.
Согласно презентации о результатах деятельности и задачах на будущее Минэкономразвития, правительству предстоит обеспечить полный охват источников информации для расчета показателей благосостояния, пишут «Известия». Для этого Росстат уже второй раз за год изменит методику подсчета баланса доходов и расходов россиян.
Так, власти намерены дополнительно учитывать доходы самозанятых, а также новые виды сервисов, которые стали активно развиваться во время пандемии — в этом списке каршеринг и курьерская доставка. Кроме этого, планируется учитывать данные об электронных услугах — например, платные подписки на игровые сервисы, облачные хранилища и онлайн-кинотеатры.
Одновременно расширят список наблюдаемых источников. Как сообщает Росстат, при расчете трат будут учитываться данные контрольно-кассовой техники, доходы самозанятых и результаты переписи малого бизнеса.
В оценку сбережений добавят сводки Центробанка о движении средств на брокерских счетах физических лиц. Сейчас средства частных инвесторов учитываются в статистике как сбережения и становятся доходами только после вывода с брокерского счета на личное потребление. Между тем число таких граждан на сентябрь 2021 года достигло 24 миллионов человек.
Ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» фонда «Центр стратегических разработок» Екатерина Хейфец в комментарии «Известиям» полагает, что наиболее важное изменение — учет заработков самозанятых, он коснется порядка 3 миллионов граждан. Кроме того, значимой корректировкой станет учет движения средств на брокерских счетах.
Как изменялась методика
Весной 2019 года Росстат уже менял методологию расчета доходов россиян. В нее добавились показатели оплаты труда работающих в организациях без оформления договоров, наемных работников у физлиц и ИП, а также оплата труда в иностранной валюте и оплата труда иностранных работников.
Кроме того, доходами стало считаться привлечение кредитов за рубежом, вывод средств в иностранные банки и средства от реализации финансовых активов. Одновременно из расходов исключили средства, потраченные на покупку недвижимости на вторичном рынке, а также приобретение валюты.
Предыдущая корректировка методики расчета привела к тому, что доходы россиян статистически выросли на 8,6 триллионов рублей, а расходы — на 4,1 триллиона. В результате падение уровня жизни удалось уменьшить — изначально снижение доходов за период 2013-2018 годов оценивалось в 10,2%, после пересчета цифра составила 8,3%.
Между тем в недавнем докладе Счетной палаты РФ говорилось, что по итогам 2020 года благосостояние россиян находилось примерно на уровне 2010–2011 годов. К аналогичным выводам пришли эксперты кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова — по их данным, реальные доходы населения в 2021 году соответствуют уровню десятилетней давности.
Почему это важно
Правительство принимает решения по социальным выплатам населению на основе данных Росстата об уровне бедности. Сейчас в структуре доходов населения существенную долю занимают социальные выплаты и зарплаты бюджетников.
По оценке аналитиков банка Internationale Nederlanden Groep, в 2021 году 42% населения России составляли пенсионеры, госслужащие, сотрудники правоохранительных органов, военные, врачи, учителя и другие работники госсектора. Де-факто государство напрямую отвечает за рост доходов почти каждого второго россиянина.Согласно официальной статистике, на начало 2021 года бедными в России были 17,8 миллионов граждан. В семьях с детьми этот показатель достиг 23,6%, а в многодетных семьях превысил 44%.
Эксперты отмечают, что новая методика подсчета действительно способна резко уменьшить количество официальных бедных в стране, ведь при измерении доходов населения теперь начнут учитывать находившиеся «в тени» инвестиционные и биржевые активы, а также социальную помощь в натуральном виде.
Скорее всего, «похорошевшая» статистика в перспективе позволит правительству выполнить поставленную задачу по снижению уровня бедности до целевого уровня 6,6%. Но реальные цифры «богатства» россиян могут оказаться формальными.
Пессимизм населения подтверждают социологи — свежее исследование Центра конъюнктурных исследований ВШЭ показало, что 35% россиян констатировали ухудшение своего материального положения в 2021 году.
mosquito__2010Хохлов немного жаль в том плане что это в приличной своей части банально психически не здоровые люди.
колобок11"Возможное экономическое подорожание..."Эта фраза звучит почти каждый день из всех утюгов страны, приучая...
DisobedientПро состояния атомных станций на Украине лучше бы рассказал европейцам.))) Какие экологические перспективы...
DisobedientУкраине нужно перенять опыт вьетнама и афгана, долбить военные базы нато из всего вооружения какое есть....