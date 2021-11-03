Разбогатеем приказом: россиянам пересчитают доходы и расходы

Минэкономразвития изменит методику расчетов о доходах, расходах и сбережениях населения с учетом скрытых источников трат, чтобы найти у россиян дополнительные деньги. На что повлияют обновленные данные, почему государство заинтересовалось «теневыми» доходами и не пытается ли правительство заменить реальный рост благосостояния людей играми со статистикой?

По данным Росстата, в первом полугодии 2021 года рост реальных располагаемых денежных доходов составил 1,7% в годовом выражении. В прогнозе социально-экономического развития на 2022 год предполагается, что доходы граждан вырастут на 2,4%, а в следующие два года — на 2,5%. Однако в целом трехлетний рост лишь позволит вернуться к уровню жизни 2013 года.

Что начнут учитывать

Президент Владимир Путин в недавнем обращении к депутатам новой Госдумы назвал низкие доходы граждан главным врагом и угрозой для стабильного развития страны. Таким образом, точная оценка благосостояния россиян становится важнейшим фактором для государственной кампании по снижению бедности.

Согласно презентации о результатах деятельности и задачах на будущее Минэкономразвития, правительству предстоит обеспечить полный охват источников информации для расчета показателей благосостояния, пишут «Известия». Для этого Росстат уже второй раз за год изменит методику подсчета баланса доходов и расходов россиян.

Так, власти намерены дополнительно учитывать доходы самозанятых, а также новые виды сервисов, которые стали активно развиваться во время пандемии — в этом списке каршеринг и курьерская доставка. Кроме этого, планируется учитывать данные об электронных услугах — например, платные подписки на игровые сервисы, облачные хранилища и онлайн-кинотеатры.

Одновременно расширят список наблюдаемых источников. Как сообщает Росстат, при расчете трат будут учитываться данные контрольно-кассовой техники, доходы самозанятых и результаты переписи малого бизнеса.

В оценку сбережений добавят сводки Центробанка о движении средств на брокерских счетах физических лиц. Сейчас средства частных инвесторов учитываются в статистике как сбережения и становятся доходами только после вывода с брокерского счета на личное потребление. Между тем число таких граждан на сентябрь 2021 года достигло 24 миллионов человек.

Ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» фонда «Центр стратегических разработок» Екатерина Хейфец в комментарии «Известиям» полагает, что наиболее важное изменение — учет заработков самозанятых, он коснется порядка 3 миллионов граждан. Кроме того, значимой корректировкой станет учет движения средств на брокерских счетах.

Как изменялась методика

Весной 2019 года Росстат уже менял методологию расчета доходов россиян. В нее добавились показатели оплаты труда работающих в организациях без оформления договоров, наемных работников у физлиц и ИП, а также оплата труда в иностранной валюте и оплата труда иностранных работников.

Кроме того, доходами стало считаться привлечение кредитов за рубежом, вывод средств в иностранные банки и средства от реализации финансовых активов. Одновременно из расходов исключили средства, потраченные на покупку недвижимости на вторичном рынке, а также приобретение валюты.

Предыдущая корректировка методики расчета привела к тому, что доходы россиян статистически выросли на 8,6 триллионов рублей, а расходы — на 4,1 триллиона. В результате падение уровня жизни удалось уменьшить — изначально снижение доходов за период 2013-2018 годов оценивалось в 10,2%, после пересчета цифра составила 8,3%.

Между тем в недавнем докладе Счетной палаты РФ говорилось, что по итогам 2020 года благосостояние россиян находилось примерно на уровне 2010–2011 годов. К аналогичным выводам пришли эксперты кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова — по их данным, реальные доходы населения в 2021 году соответствуют уровню десятилетней давности.

Почему это важно

Правительство принимает решения по социальным выплатам населению на основе данных Росстата об уровне бедности. Сейчас в структуре доходов населения существенную долю занимают социальные выплаты и зарплаты бюджетников.

По оценке аналитиков банка Internationale Nederlanden Groep, в 2021 году 42% населения России составляли пенсионеры, госслужащие, сотрудники правоохранительных органов, военные, врачи, учителя и другие работники госсектора. Де-факто государство напрямую отвечает за рост доходов почти каждого второго россиянина.

Согласно официальной статистике, на начало 2021 года бедными в России были 17,8 миллионов граждан. В семьях с детьми этот показатель достиг 23,6%, а в многодетных семьях превысил 44%.

Эксперты отмечают, что новая методика подсчета действительно способна резко уменьшить количество официальных бедных в стране, ведь при измерении доходов населения теперь начнут учитывать находившиеся «в тени» инвестиционные и биржевые активы, а также социальную помощь в натуральном виде.

Скорее всего, «похорошевшая» статистика в перспективе позволит правительству выполнить поставленную задачу по снижению уровня бедности до целевого уровня 6,6%. Но реальные цифры «богатства» россиян могут оказаться формальными.

Пессимизм населения подтверждают социологи — свежее исследование Центра конъюнктурных исследований ВШЭ показало, что 35% россиян констатировали ухудшение своего материального положения в 2021 году.