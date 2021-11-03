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Песков отверг данные о высокой смертности в России от COVID

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал при оценке избыточной смертности из-за коронавируса ориентироваться на данные Росстата и оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times об избыточной смертности в России от COVID-19. Согласно публикации s, Россия по смертности с начала пандемии в абсолютном выражении заняла второе место в мире после США.

«Дело в том, что непонятно, на основе каких критериев считала Financial Times, поэтому я не склонен все-таки использовать эту информацию в качестве первоисточника», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, «все-таки первоисточником являются наш Росстат и те цифры, которые назывались вице-премьером Голиковой, которая неоднократно тему избыточной смертности комментировала».


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