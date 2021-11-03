Защитник сборной России назвал главную проблему отечественного футбола

Защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу проблем российского футбола.

«Главная проблема российского футбола сегодня — это низкий уровень игроков, который, к сожалению, со временем сильно упал. Это связано с неконкурентной средой. В России не воспитывают действительно сильных игроков, а зарубежные спортсмены не приезжают. В нашем чемпионате перестали играть звезды мирового масштаба, хотя еще пять лет назад ситуация выглядела иначе», — сказал Джикия в интервью Forbes.

Он отметил, что в чемпионате России перестали играть «звезды мирового масштаба» и еще пять лет назад ситуация выглядела иначе. Исправить положение помогут, по мнению спортсмена, реформы в юношеских клубах и изменение подхода к подготовке игроков с самого детства.

«Чтобы поднять уровень внутреннего футбола, нужно начинать с перестройки в юношеских клубах. Крайне тяжело повлиять на качество игры, когда спортсмен уже вырос. Это в любом случае будут поверхностные улучшения, а нужно смотреть в корень проблемы. <...> То есть уже в детстве тренировать игроков по-другому, менять подход, реструктуризировать футбол», — отметил Джикия.