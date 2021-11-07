Эксперт объяснил, что делать с просроченной банковской картой

Просроченную банковскую карту можно заменить, подав онлайн-заявку в свой банк на перевыпуск карты через мобильное приложение, рассказал агентству руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев.

«Старую пластиковую карту можно разрезать на части, чтобы нельзя было использовать чип или ваши личные данные, и сдать этот пластик в переработку», — сказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, при перевыпуске изменятся реквизиты карты, а номер счета останется тот же, что и был.

При этом придется обновить данные, если прежняя карта была привязана в приложениях или в мобильных кошельках для бесконтактной оплаты с помощью NFC, предупредил Матвеев.

Кроме того, можно моментально выпустить цифровую дебетовую карту — банк выпустит ее с новыми реквизитами и к новому счету, заключил финансист.