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Роспотребнадзор посоветовал, что делать при  задержке авиарейса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Роспотребнадзор посоветовал, что делать при задержке авиарейса и перечислил права пассажиров в такой ситуации.

Прежде всего, при задержке рейса пассажир может отказаться от полета и получить обратно деньги за билет даже в том случае, если билет являлся «невозвратным», обратил внимание Роспотребнадзор.

У людей также есть право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда — если у них, к примеру, сорвались уже оплаченные экскурсии. Еще пассажир может взыскать с перевозчика штраф — но только если перевозчик не докажет, что задержка случилась из-за обстоятельств непреодолимой силы, отметили в ведомстве.

Также пассажиру обязаны бесплатно предоставить место для хранения багажа, комнату матери и ребенка пассажирам с детьми младше семи лет, обеспечить прохладительными напитками, телефонной связью и горячим питанием (если рейс задерживается более чем на четыре часа).

Если задержка длится дольше восьми часов, то пассажирам обязаны дать место в гостинице и обеспечить транспортом, указал Роспотребнадзор.

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