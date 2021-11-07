Роспотребнадзор посоветовал, что делать при задержке авиарейса и перечислил права пассажиров в такой ситуации.

Прежде всего, при задержке рейса пассажир может отказаться от полета и получить обратно деньги за билет даже в том случае, если билет являлся «невозвратным», обратил внимание Роспотребнадзор.

У людей также есть право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда — если у них, к примеру, сорвались уже оплаченные экскурсии. Еще пассажир может взыскать с перевозчика штраф — но только если перевозчик не докажет, что задержка случилась из-за обстоятельств непреодолимой силы, отметили в ведомстве.

Также пассажиру обязаны бесплатно предоставить место для хранения багажа, комнату матери и ребенка пассажирам с детьми младше семи лет, обеспечить прохладительными напитками, телефонной связью и горячим питанием (если рейс задерживается более чем на четыре часа).

Если задержка длится дольше восьми часов, то пассажирам обязаны дать место в гостинице и обеспечить транспортом, указал Роспотребнадзор.