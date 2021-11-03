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Воры подкинули украденные медали теннисистке Весниной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/vesnushka86

Воры вернули олимпийские медали теннисистке Елене Весниной вместе с цветами и коробкой конфет, рассказала спортсменка в Instagram.

Грабители взломали двери в доме теннисистки в подмосковной Истре и сейф в сентябре, они похитили две олимпийские медали и драгоценности. Полиция возбудила уголовное дело.

«Поздно вечером курьер привез и оставил на охране букет цветов с коробкой шоколадных конфет, в которых лежали обе мои медали и перстень олимпийских чемпионов», — написала Веснина в Instagram.

Оперативники тут же забрали награды на биологическую экспертизу, поэтому несколько недель Веснина их не видела. Грабители до сих пор не найдены.

Веснина выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде в 2016 году. В 2021 году Веснина стала серебряным призером Олимпиады в Токио в миксте.

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