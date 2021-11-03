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Кремль ответил на слова Байдена о горящей тундре в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова лидера США Джо Байдена о горящей в России тундре, указав на лесные пожары в самих Соединенных Штатах.

Байден, по итогам саммита глав государств в рамках COP26, назвал ошибкой отказ руководства России от очного присутствия на этом мероприятии и на саммите G20 в Риме. Он заявил о «молчании» Москвы в вопросе борьбы с изменением климата. «У него [президента РФ] тундра горит», — заметил президент США.

«Тундра, действительно, горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира. Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, у России по некоторым параметрам даже более серьезные климатические вызовы, чем у других государств. Это касается, в частности, темпов потепления в Арктике и не только, добавил пресс-секретарь.

«С подобной постановкой вопроса мы не согласны», — подчеркнул Песков, говоря о словах Байдена. «Россия как раз занимает весьма и весьма ответственную позицию, у нас сформулированы перспективные, конкретные планы работы на этом направлении», — резюмировал пресс-секретарь.

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