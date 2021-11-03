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Синоптики рассказали, когда в Новосибирске потеплеет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Потепление придет в Новосибирскую область в ближайшее время, но в ночь на четверг еще возможно понижение температуры ниже 20-градусной отметки, сообщила Sibnet.ru в среду начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Сейчас поступает воздух с северных широт. Холодный воздух, тяжелый, оформился в виде антициклона, центр которого располагается над Уральским регионом. Завтра температуры будут достаточно низкими», – сказала синоптик.

Также в четверг ожидается усиление ветра. Ночью будет до 20 градусов мороза и ниже, днем будет до 10-15 градусов ниже нуля. Местами будет идти слабый снег.

В пятницу температура будет повышаться на фоне распространения теплого фронта. Ночью ожидается 8-13, днем — 6-12 градусов ниже нуля, по западным и центральным районам Новосибирской области — до минус 1 градуса. Также вероятен снег.

В субботу и воскресенье ожидается порывистый ветер силой до 17 метров в секунду, ночами будет идти снег, днем — мокрый снег. В ночные часы будет 1-7 градусов ниже нуля, днем вероятны плюсовые температуры. Несмотря на это, снежный покров полностью уже не растает, уточнила собеседница.

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Жизнь #Гео
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