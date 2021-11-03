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Россияне назвали самые сексуальные части тела

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более 40 тысяч россиян приняли участие в опросе на тему секса — мужчины и женщины рассказали, какие части тела привлекают их больше всего.

Исследование «Россия в постели» подготовил IT-специалист и бывший маркетолог Александр Гончаров, задав вопросы на тему секса 40 тысячам россиян.

«Спина, плечи и руки больше привлекают женщин. А ягодицы, бедра и ноги мужчин. Реальное отражение этих данных можно найти в любом тренажерном зале. Мужчины преимущественно делают упражнения на верхнюю часть тела, женщины на нижнюю», — сказано в описании исследования.

Самым популярным ответом стал «попа/ягодицы». За него проголосовали 83% мужчин и только 42% женщин. На втором месте оказалась женская грудь, на третьем — лицо. Самым непопулярным вариантом оказались стопы. За них проголосовали 16% мужчин и ни одной женщины.

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