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Озвучен прогноз на ноябрь в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Погода в ноябре в Новосибирске будет близкой к норме, вторая волна холода ожидается уже во второй половине месяца, сообщила Sibnet.ru в среду начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«В целом ноябрь по температуре и количеству осадков предполагается около нормы», — сказала синоптик.

Волна холода, которая накрыла Новосибирскую область, быстро прекратится. Скоро потеплеет, следующая волна ожидается еще не скоро.

«Следующая волна холода будет более глубокой, она ожидается во второй половине месяца. В середине ноября погода начнет меняться на зимнюю», — сообщила Лапчик.

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