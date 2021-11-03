Озвучен прогноз на ноябрь в Новосибирске

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Погода в ноябре в Новосибирске будет близкой к норме, вторая волна холода ожидается уже во второй половине месяца, сообщила Sibnet.ru в среду начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.
«В целом ноябрь по температуре и количеству осадков предполагается около нормы», — сказала синоптик.
Волна холода, которая накрыла Новосибирскую область, быстро прекратится. Скоро потеплеет, следующая волна ожидается еще не скоро.
«Следующая волна холода будет более глубокой, она ожидается во второй половине месяца. В середине ноября погода начнет меняться на зимнюю», — сообщила Лапчик.
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