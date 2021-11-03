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Перечислены опасные способы восстановления шин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Наварка и нарезка автомобильных шин — опасные способы продления срока службы покрышек, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Все истории с наваркой шин (процесс восстановления протектора) — это абсолютно бессмысленно. Потому что та резиновая смесь, которая при этом используется, не может и не должна применяться в шинной индустрии, она не обеспечивает должного качества сцепления с дорогой», — объяснил эксперт в интервью радио Sputnik.

Еще опаснее другой кустарный способ «восстановления» шин, когда «умельцы» нарезают и углубляют протектор.

«Этого делать тоже нельзя, потому что шина перестает быть прочной, теряет свои конструктивные особенности. Любой удар, камень приводят мгновенно к разрыву, поэтому в таких случаях вы только повышаете риски», — пояснил автоэксперт.

По его словам, надо смотреть год выпуска шины, желательно, чтобы ей было меньше трех лет. Не нужно покупать шины, на которых имеются заплатки или так называемые грыжи, то есть локальные вздутия. Шина с грыжей обязательно рано или поздно взорвется.

«Нужно смотреть, как шина хранилась: если она хранилась неправильно, то у нее будут растрескивания небольшие по бортам и так далее. Дальше нужно смотреть на равномерность износа — не должно быть износа с одной стороны больше, чем с другой», — сказал Шапарин.

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