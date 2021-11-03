Целостная система поддержки семей появится в России

Правительство России разработает дорожную карту по запуску целостной системы поддержки семей с детьми, в том числе малообеспеченным, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В августе президент России Владимир Путин поручил при необходимости оказать дополнительную поддержку малообеспеченным группам граждан, чтобы не допустить снижения уровня их доходов.

«В настоящее время разрабатывается дорожная карта по реализации целостной системы мер поддержки семей с детьми, включающая мероприятия по дополнительной поддержке малообеспеченных групп граждан, не допускающие снижения уровня их доходов», — сказали ТАСС в правительстве.

В рамках формирования такой системы планируется адресно поддерживать семью весь период взросления ребенка (от рождения и до совершеннолетия), охватив при этом все категории малообеспеченных граждан, уточнили в кабмине.