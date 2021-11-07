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Количество звонков от мошенников осенью выросло в 10 раз

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Количество звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, осенью выросло в 10 раз, говорится исследовании Kaspersky Who Calls.

«На звонки от фальшивых сотрудников банков абоненты уже почти не ведутся, ведь такая схема многим известна. Еще год назад мы фиксировали единичные жалобы среди наших пользователей на звонки от вероятных мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов», — сказал «Известиям» аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

По его словам, «сейчас же очевидно, что часть мошеннических кол-центров основательно заняла эту нишу и продолжает работать по таким скриптам». Злоумышленники обращаются к абонентам по имени и фамилии, используют юридические термины и предлагают записать собственные ФИО и якобы удостоверение сотрудника полиции.

Мошенники убеждают человека, что кто-то подделал его документы или получил копию паспорта и теперь пытается по этим документам снять деньги в банке. Далее мошенники просят назвать код из смс-сообщения с подтверждением перевода денег на их счет или же предлагают самостоятельно перечислить средства на «безопасный счет».

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korvinsS

Да не парься максимка это уже конвульсии твоей обожаемой Америки а они могут долго продолжатся.

Алекс555

Мажет и Аляску таким способом присоединить к России.

ifhbrjd

И ни слова о зарплате! Вакансии с зарплатой 15 тыс. в месяц - завались, но народ уже не дурак.

mosquito__2010

В смысле как ты без мозга ? Считаешь удобно ?
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