Количество звонков от мошенников осенью выросло в 10 раз

Количество звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, осенью выросло в 10 раз, говорится исследовании Kaspersky Who Calls.

«На звонки от фальшивых сотрудников банков абоненты уже почти не ведутся, ведь такая схема многим известна. Еще год назад мы фиксировали единичные жалобы среди наших пользователей на звонки от вероятных мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов», — сказал «Известиям» аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

По его словам, «сейчас же очевидно, что часть мошеннических кол-центров основательно заняла эту нишу и продолжает работать по таким скриптам». Злоумышленники обращаются к абонентам по имени и фамилии, используют юридические термины и предлагают записать собственные ФИО и якобы удостоверение сотрудника полиции.

Мошенники убеждают человека, что кто-то подделал его документы или получил копию паспорта и теперь пытается по этим документам снять деньги в банке. Далее мошенники просят назвать код из смс-сообщения с подтверждением перевода денег на их счет или же предлагают самостоятельно перечислить средства на «безопасный счет».