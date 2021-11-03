Опубликовано исследование эффективности «Спутника Лайт»

Влиятельный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты исследования однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». Спонсором исследования выступил Российский фонд прямых инвестиций.

«Препарат формирует сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ как в группе серонегативных (лица, ранее не сталкивавшиеся с коронавирусом), так и в группе серопозитивных (переболевшие лица)», — говорится в публикации.

Отмечается, что у участников исследования большинство побочных явлений были мягкими или средними, ученые не зарегистрировали серьезных нежелательных явлений после введения российского препарата.

Ранее Минздрав рекомендовал использовать препарат «Спутник Лайт» исключительно для ревакцинации граждан. Обновленные рекомендации по его применению появились после того, как некоторые российские регионы столкнулись с дефицитом однокомпонентной вакцины.