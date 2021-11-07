Составлен список самого популярного за рубежом российского оружия

Системы ПВО С-400, ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», вся линейка авиационной техники, противотанковые системы «Корнет», РСЗО «Смерч» и другие комплексы управляемого оружия пользуются наибольшим спросом у зарубежных заказчиков, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Минимум 50% российского экспорта оружия составляет авиационная техника, сказал Шугаев в интервью РБК. По его словам, с наступлением эры беспилотников и роботов повышается спрос на российские системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы. К ЗРК С-400 проявляют интерес около десяти стран, уточнил он.

Портфель заказов на экспорт российских вооружений превышает 52 миллиарда долларов и дает возможность «уверенно смотреть в будущее». «И я думаю, в ближайшие три-пять лет у нас для промышленности работы по направлению ВТС не убавится», — считает Шугаев.

Отношения по линии военно-технического сотрудничества Россия поддерживает со 100 странами, а поставки военной продукции ведутся в более чем 50 государств.