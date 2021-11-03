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Двое детей пострадали в ДТП с четырьмя авто в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Иркутской области

Большегруз и три автомобиля столкнулись на трассе в Иркутской области, пострадали один из водителей и двое детей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в среду.

Авария произошла утром в среду на федеральной трассе «Сибирь» в районе поселка Ук Нижнеудинского района. По предварительной информации 30-летний водитель большегруза Mercedes-Benz с полуприцепом не справился с управлением и наехал на бордюр.

Транспортное средство развернуло и оно перегородило дорогу другим автомобилистам, после чего с ним столкнулись три автомобиля Hyundai Solaris, Toyota Camry и «Газель».

В результате ДТП 36-летний водитель и два пассажира автомобиля Hyundai Solaris в возрасте восьми и 10 лет доставлены в медицинское учреждение, другим участникам инцидента медицинская помощь не понадобилась.

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ЧП #ДТП
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