Тест на наличие вакцинации от COVID разработают в России

Тест показывающий, действительно ли человек привился от COVID-19, разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщил директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

Тест определяет наличие антител в крови к мембранному белку аденовируса Ad26, который свидетельствует о том, что человек действительно привился от коронавируса, рассказал «Известиям» Гинцбург.

По его словам, данный аденовирус содержится в вакцинах «Спутник V» и «Спутник Лайт» как «транспорт» для переноса в клетки фрагмента генетического материала SARS-CoV-2, который кодирует информацию о структуре S-белка шипа вируса.

Показателем успешно проведенной вакцинации служат антитела к оболочке вектора — к адено 26-му, на основе которого сделан первый компонент «Спутника V». «А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено двадцать шестого, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», — отметил Гинцбург.