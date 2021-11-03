Вечеринка в стиле «Игры в кальмара» закончилась смертью восьми человек

Смертельная вечеринка прошла в Панаме во время празднования Хеллоуина. Две банды устроили перестрелку, погибли восемь человек.

Инцидент произошел 28 октября во время празднования Хеллоуина на стилизованной под «Игру в кальмара» вечеринке, сообщает TN News. Стрельба развелась после выстрела одного человека в предполагаемых членов конкурирующей банды под названием «Лос Галактикос».

В результате происшествия были застрелены пять человек, еще три тела нашли на мусорной свалке неподалеку. Семь человек получили ранения.

На данный момент задержаны два человека, в том числе брат одного из убитых в результате стрельбы, сообщает издание со ссылкой на прокурора Рафаэля Балойеса.