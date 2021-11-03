Красноярские врачи впервые удалили пациенту очаг эпилепсии

Врачи Красноярской краевой клинической больницы впервые провели операцию по хирургическому лечению эпилепсии с участием специалиста Федерального центра нейрохирургии из Новосибирска, сообщает Минздрав региона.

Суть хирургического вмешательства, которое провел заведующий отделением функциональной хирургии Федерального центра нейрохирургии Новосибирска Александр Дмитриев, состоит в удалении структур мозга, формирующих очаг патологического возбуждения. Эффективность подобных операций оценивается выше 80%.

Первая в крае операция по поводу привисочной эпилепсии у 30-летней женщины прошла успешно. Пациентка заболела менее двух лет назад, когда у нее начали случаться так называемые эпизоды замирания — она «отключалась» от реальности на 10-30 секунд и производила в это время неосознаваемые стереотипные движения, так называемые, автоматизмы.

Сама женщина эти моменты не помнила, эпилептические приступы случались примерно раз в неделю, но в последнее время участились. Медикаментозная терапия в данном случае оказалась неэффективной, поэтому пациентка решилась на оперативное лечение.

«Опасность очень большая, поскольку такое может случиться, где и когда угодно — она может дорогу переходить и в это время замереть, например. Хотя, сама она абсолютно амнезирует эти эпизоды и, на ее взгляд, живет полноценной жизнью, это замечают только окружающие», — объяснил главный внештатный нейрохирург красноярского министерства здравоохранения, профессор Павел Шнякин.

Заболеваемость эпилепсией составляет в среднем три человека на тысячу населения. Эпилепсия значительно ухудшает качество жизни - судорожные приступы могут привести к падению и опасным травмам головы и тела. Кроме того, на фоне судорожного приступа в разы повышается вероятность внезапной смерти.

В большинстве случаев патология хорошо поддается медикаментозной терапии – на сегодня существует большой спектр эффективных препаратов, прием которых в определенных комбинациях позволяет купировать судорожные приступы в 70% случаев, и пациент может вести обычный образ жизни. Терапия проводится под постоянным наблюдением неврологов и эпилептологов.

Однако в 30% случаев помочь лекарственными препаратами человеку с эпилепсией невозможно, поскольку, несмотря на всевозможные комбинации медикаментов, выраженные приступы сохраняются, либо комбинация препаратов дает настолько серьезные побочные эффекты, что пациент не может их принимать. Именно среди этих 30% и находится группа кандидатов на оперативное лечение эпилепсии.

Первично потребность в Красноярском крае оценивается примерно в 30 подобных операций в год. Теперь пациентам с подобной патологией можно будет проходить обследование и лечение в Красноярске, а не ехать в Москву или другие федеральные центры.