ТНТ приостановил съемки и выпуск шоу «Игра»

Телеканал ТНТ временно приостановил выпуск комедийного шоу «Игра» из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте канала.

«Из-за обострения ситуации с коронавирусом принято решение перенести съемки шоу "Игра" на более поздний срок, чтобы не подвергать риску зрителей, комиков на сцене и съемочную группу», — говорится в сообщении.

При этом у ТНТ имеются отснятые выпуски «Игры», но они тоже не выйдут в эфир. Это решение обусловлено тем, что на данный момент шоу добралось до экватора турнирной дистанции, и для сохранения целостности картины правильнее и эффективнее показать оставшиеся выпуски шоу без длительного перерыва между ними.

Ранее шоу «Игра» оказалось в центре скандала из-за мужского поцелуя на сцене. Тогда общественники потребовали прикрыть проект и выписать каналу штраф.