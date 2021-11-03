Экс-замдиректора клиники Мешалкина заслушал приговор

Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу растрате денег в отношении заместителя директора Центра имени академика Е.Н. Мешалкина Евгения Покушалова, сообщает прокуратура региона.

Кардиохирург признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

В суде установлено, что с 2015-2019 годы Покушалов совместно с другими участниками и руководителями коммерческих организаций создал для семи подконтрольных фирм условия для победы на аукционах, проводимых учреждением в целях закупки по государственным контрактам медицинских товаров на общую сумму более 7,8 миллиарда рублей.

При этом ему и другим фигурантам удалось похитить почти 1,9 миллиарда рублей, перечисленные организациям за поставленные товары по завышенным в ходе совершения фиктивных посреднических сделок ценам.

Суд приговорил Покушалова к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 400 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Расследование хищений в Центре Мешалкина. СПРАВКА

Дело врача-кардиохирурга слушалось в особом порядке (по упрощенной процедуре), поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Основное дело о хищениях в клинике сейчас находится на изучении в прокуратуре Новосибирской области.