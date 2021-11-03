Возобновились попытки отменить нештрафуемый порог в 20 км/ч

Разработан проект поправок в новый КоАП, снижающий так называемый нештрафуемый порог превышения скорости с 20 километров в час до 5 километров в час, а также вводящий штраф в 20 тысяч рублей.

Действующая в РФ система штрафов вместе с нештрафуемым порогом воспринимается нарушителями не как наказание, а как плата за проезд. Сейчас штрафы издевательски маленькие, цитирует «Коммерсантъ» автора поправок, депутата Мосгордумы Дарью Беседину.

Депутат предлагает следующие штрафы за превышение скорости:

на 5–10 километров в час — 500 рублей,

на 10–20 километров в час — 1 тысяча рублей,

на 20–40 километров в час — 2,5 тысячи рублей,

на 40–60 километров в час — 10 тысяч рублей или обязательные работы до 35 часов,

на 60–80 километров в час — 15–20 тысяч рублей с лишением прав или до 60 часов обязательных работ,

свыше 80 километров в час — административный арест до 15 суток с лишением прав.

Комиссия по законодательству рекомендовала рассмотреть этот законопроект на пленарном заседании Мосгордумы. Если депутаты поддержат инициативу, то ее направят на рассмотрение Госдумы.

Это не первая попытка отмены введенного в 2013 году нештрафуемого порога, ее предпринимали в 2014 году по инициативе ГИБДД, в 2018 году — столичной мэрии. В 2020–2021 годах тема несколько раз поднималась на совещаниях в правительстве РФ. Сейчас позиция МВД такова: прежде чем рассматривать ликвидацию порога и повышение ответственности, нужно привести в соответствие улично-дорожную сеть.