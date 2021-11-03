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Бобры заставили мэрию Красноярска дважды чистить трубу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © мэрия Красноярска

Бобры забили трубу в Абаканской протоке старыми удочками, бревнами, обломками веток, пластиковым мусором, ее чистили специалисты мэрии Красноярска.

Специалисты восстанавливали работоспособность комплекса из двух труб, пролегающих по дну Абаканской протоки от острова Отдыха до Ярыгинской набережной. Это были самые сложные работы. Под трубами пролегал электрический кабель. Поэтому прежде чем приступить к прочистке и восстановлению проточности, нужно было провести работы по его выносу.

Водолазы обнаружили, что одна из водопропускных железобетонных конструкций не просто засорена, но еще и сломана, причем в двух местах. Пришлось оперативно разрабатывать план-проект новых видов работ.

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Разрыв в трубе был на расстоянии двух метров. Поэтому специалисты приняли решение достать фрагменты плавкраном и прочистить на суше. Остальные, подводные части труб водолазы прочищали с помощью гидромонитора, который как крот проникал в тело трубы и вытаскивал мусор. После прочистки недостающие куски трубы вновь погрузили под воду и собрали целостную конструкцию.

На этом работы должны были завершиться. Однако испытания показали, что полностью восстановленная труба отказывается пропускать воду. Конструкцию вновь стали обследовать водолазы.

В итоге обнаружилось, что восстановленная проточность не понравилась местным обитателям – бобрам. Пока водолазы по частям собирали трубу под водой, бобры устроили на выходном оголовке водопропуска со стороны Ярыгинской набережной очень крепкую плотину, заткнув трубу.

Две недели водолазы вручную чистили трубу снова. Бобры натащили в нее старые удочки, бревна, обломки веток, пластиковый мусор. После того, как плотина была разобрана, водопропуск заработал в полную силу.

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