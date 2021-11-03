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Дело о халатности МВД и властей завели после убийства сестер в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Следователи возбудили уголовные дела по статье о халатности в отношении должностных лиц после убийства двух девочек в Кызыле, сообщает СУ СК РФ по Туве.

Двух сестер девяти и 14 лет выкинули из окна восьмого тэажа, они погибли. Обвиняемый 23-летний съемщик комнаты у их матери сделал это из-за того, что девочки шумели ночью.

По версии следствия, с 2014 года две несовершеннолетних дочери 31-летней женщины были переданы в приемную семью, а третья – под опеку бабушки, а после ее смерти жил со своим биологическим отцом. В мае этого года освободившаяся из мест лишения свободы женщина самовольно забрала трех дочерей у отца и приемной семьи, после чего начала с ними проживать в доме по улице Лопсанчапа в Кызыле.

Условиями проживания несовершеннолетних девочек работники территориальных контролирующих органов не проверяли. Мать погибших детей не только злостно уклонялась от возложенных на нее обязанностей, а совершила в период с марта по сентябрь 2021 года новые преступления.

И хотя дети были в социально опасной ситуации, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии Кызыла, а также от других субъектов профилактики не пытались лишить женщину родительских прав. 

Бездействие полиции и чиновников отделов по опеке и попечительству «способствовало», по данным СК, убийству двух девочек.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц). За это грозит денежный штраф или исправительные работы на год.

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