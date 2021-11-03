Дело о халатности МВД и властей завели после убийства сестер в Туве

Следователи возбудили уголовные дела по статье о халатности в отношении должностных лиц после убийства двух девочек в Кызыле, сообщает СУ СК РФ по Туве.
Двух сестер девяти и 14 лет выкинули из окна восьмого тэажа,
они погибли. Обвиняемый 23-летний съемщик комнаты у их матери сделал это из-за
того, что девочки шумели ночью.
По версии следствия, с 2014 года две несовершеннолетних
дочери 31-летней женщины были переданы в приемную семью, а третья – под опеку
бабушки, а после ее смерти жил со своим биологическим отцом. В мае этого года
освободившаяся из мест лишения свободы женщина самовольно забрала трех дочерей
у отца и приемной семьи, после чего начала с ними проживать в доме по улице
Лопсанчапа в Кызыле.
Условиями проживания несовершеннолетних девочек работники
территориальных контролирующих органов не проверяли. Мать погибших детей не
только злостно уклонялась от возложенных на нее обязанностей, а совершила в
период с марта по сентябрь 2021 года новые преступления.
И хотя дети были в социально опасной ситуации, сотрудники
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии Кызыла, а также от
других субъектов профилактики не пытались лишить женщину родительских
прав.
Бездействие полиции и чиновников отделов по опеке и
попечительству «способствовало», по данным СК, убийству двух девочек.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть
двух лиц). За это грозит денежный штраф или исправительные работы на год.