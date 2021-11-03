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Солистка «Artik & Asti» покинула группу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Группа «Artik & Asti», известная по хитам «Девочка танцуй» и «Истеричка», распалась. Солистка Анна Дзюба покинула коллектив после 10-летней работы с Артемом Умрихиным.

«Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально — Аня покидает группу Artik & Asti. С сегодняшнего дня наши пути расходятся и каждый идет своей дорогой», — сообщается в Instagram-аккаунте группы.

Также сообщается, что группа «Artik & Asti» продолжит свою деятельность, но уже в обновленном составе. Другие артисты коллектива будут объявлены позднее.

Группу «Artik & Asti» создал продюсер и исполнитель Артем Умрихин в 2010 году, Анна Дзюба была солисткой коллектива с момента основания. Первой песней «Artik & Asti» стала композиция «Антистресс». Вторая песня «Моя последняя надежда» попала в радиоротацию и принесла коллективу известность. Среди последних хитов группы — «Истеричка», «Грустный денс», «Девочка танцуй».

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