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Создатели «Благих знамений» анонсировали второй сезон сериала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © terryandrob, twitter.com/terryandrob

Второй сезон сериала «Благие знамения» про ангела и демона, остановивших конец света, уже начали снимать. Первый кадр опубликовал в Twitter один из сценаристов проекта Нил Гейман.

Гейман опубликовал фотосо съемочной площадки с Майклом Шином и Дэвидом Теннантом. Они же исполняли главные роли ангела Азирафель и демона Кроули.

Актерский состав вернется в «Благие знамения» почти в полном составе, но роли у некоторых исполнителей будут другие, их раскроют позже. Производство нового сезона, в котором будет шесть эпизодов, началось в середине октября в Шотландии.

Сериал «Благие знамения» основанный на одноименном романе Терри Пратчетта и Нила Геймана. Сюжет разворачивается в 2018 году. Демон Кроули (Теннант) и ангел Азирафель (Шин), успев привыкнуть к жизни на Земле, стремятся предотвратить пришествие антихриста и заодно финальную битву между Раем и Адом.

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