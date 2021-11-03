Создатели «Благих знамений» анонсировали второй сезон сериала

Второй сезон сериала «Благие знамения» про ангела и демона, остановивших конец света, уже начали снимать. Первый кадр опубликовал в Twitter один из сценаристов проекта Нил Гейман.

Гейман опубликовал фотосо съемочной площадки с Майклом Шином и Дэвидом Теннантом. Они же исполняли главные роли ангела Азирафель и демона Кроули.

Актерский состав вернется в «Благие знамения» почти в полном составе, но роли у некоторых исполнителей будут другие, их раскроют позже. Производство нового сезона, в котором будет шесть эпизодов, началось в середине октября в Шотландии.

Сериал «Благие знамения» основанный на одноименном романе Терри Пратчетта и Нила Геймана. Сюжет разворачивается в 2018 году. Демон Кроули (Теннант) и ангел Азирафель (Шин), успев привыкнуть к жизни на Земле, стремятся предотвратить пришествие антихриста и заодно финальную битву между Раем и Адом.