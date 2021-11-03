Тарантино превратит сцены из «Криминального чтива» в токены

Режиссер Квентин Тарантино сообщил, что планирует создать токены из семи вырезанных сцен «Криминального чтива», также он выставит на аукцион рукописный сценарий фильма и его аудиозаметки к тексту.

Неопубликованные сцены и авторские аудиокомментарии Тарантино будут доступны только владельцам токенов (NFT), сообщил телеканал CNBC. Этот цифровой сертификат — некое подобие акций на фондовом рынке, только в рамках технологий блокчейна и криптовалюты.

«Я рад представить эти эксклюзивные сцены из "Криминального чтива" поклонникам. Secret Network и Secret NFT обеспечивают целый новый мир, объединяющий поклонников и артистов, и я очень рад быть частью этого», — цитирует канал режиссера.

Ранее токены выпустил немецкий музыкант Тилль Линдеман. На них изображен артист на фоне экспонатов Эрмитажа.