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Украинский генерал пообещал устроить России кровавую баню

Источник:
«Лента.ру»
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Украинский генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко пообещал устроить России «кровавую баню» в случае начала боевых действий.

Американское издание Politico ранее обнародовало спутниковые снимки, на которых якобы изображено размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области, которая на самом деле с ней не граничит.

Романенко выразил уверенность, что Минобороны России безусловно готовится нанести атаку по украинской территории. «Но если Путин начнет войну, то его на Украине ждет "кровавая баня" и захватом территорий дело не закончится», — приводит «Лента.ру» слов Романенко.

Украинский военачальник заявил, что Россия якобы стягивает войска к границе на протяжении последних нескольких недель. Украинцев он призвал быть готовыми к объявлению военного положения.


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-Керя-

Чё то жутковато от нашего правосудия. Преступление на лицо ещё и денег дали. А про Путина против скажешь...

Disobedient

Про состояния атомных станций на Украине лучше бы рассказал европейцам.))) Какие экологические перспективы...

Disobedient

Украине нужно перенять опыт вьетнама и афгана, долбить военные базы нато из всего вооружения какое есть....

corrector

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