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Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Минсельхоз России считает возможным экономически обоснованное подорожание молочной продукции, говорится в докладе ведомства «О ценах производителей».

В докладе Минсельхоза рассматривается, как все виды продовольствия подорожали за год, перечислены уже принятые меры по стабилизации их стоимости и обозначены шаги, которые еще можно предпринять.

«С учетом роста себестоимости производства, а также дополнительных затрат предприятий в связи с введением с 1 сентября 2021 года обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения более 40 суток возможен отложенный, экономически обоснованный рост цен на молочную продукцию», — приводят «Известия» содержание документа .

В Минсельхозе сообщили газете, что по всем видам животноводческой и молочной продукции специалисты отмечают увеличение себестоимости производства, в том числе из-за подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковочных и горюче-смазочных материалов.

Так, стоимость сырого молока у производителей выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пастеризованного - на 7,9%, цена на сливочное масло увеличилась на 5,9%, сыров — на 4,1%.

С 1 сентября стартовала в России обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения свыше 40 суток. Обязательная маркировка молочной продукции стала обязательной в России с 1 июня 2021 года для категорий сыров и мороженого, а с 1 декабря — для товаров со сроком годности 40 дней и менее.

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Экономика #Продукты #Торговля
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