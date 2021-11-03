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Байден заявил, что у Путина «тундра горит»

Источник:
РБК
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Фото: The White House

Президент Соединенных Штатов Джо Байден раскритиковал председателя КНР Си Цзиньпиня и президента Владимира Путина за то, что они не приехали на климатический саммит в Глазго

«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит о желании что-либо делать», — цитирует РБК Байдена.

Пекин, по мнению президента США, совершил «большую ошибку», не явившись на саммит. «Он потерял свою возможность оказать влияние на людей по всему миру, и на людей здесь, на COP (сокращенное название Рамочной конвенции ООН об изменении климата — РБК)», — подчеркнул Байден.

Мировая конференция по климату проходит в Шотландии под эгидой ООН с 31 октября по 12 ноября. Саммит мировых лидеров состоялся 1 и 2 ноября. Участники конференции работают над тем, чтобы ограничить роста температуры до 1,5 градусов. Для этого нужно сократить объем вредных выбросов, в первую очередь, углекислого газа.

Путин не поехал в Глазго, а также не выступил на саммите дистанционно. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснял, что в Глазго не предусмотрена такая возможность. При этом он подчеркнул, что российский президент записал видеообращение для конференции по управлению лесным хозяйством и землепользованию.


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