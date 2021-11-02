УАЗ пообещал продавать машины без накруток

Фото: © пресс-служба УАЗ
Официальная «витрина» на сайте производителя отражает гарантированные финальные цены на автомобили УАЗ, говорится в сообщении Ульяновского автозавода.
«Мы — за честные цены! Современные диджитал-инструменты продаж позволяют нам сделать стоимость автомобилей УАЗ максимально прозрачной, что в настоящее время, увы, стало досадной редкостью на рынке», — отмечается в сообщении.
Производитель предложил потенциальным клиентам сообщать о дилерах, продающих машины по завышенным ценам. Если суммы при подсчете на сайте и при обсуждении условий покупки в дилерском центре будут разниться, рекомендуется позвонить на горячую линию марки.
Подчеркивается, что после звонка с жалобой покупатель сможет приобрести автомобиль УАЗ по заявленной на сайте цене.
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