Директор ЦРУ прилетел в Москву

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев встретился с прилетевшим в Москву директором ЦРУ США Уильямом Бернсом. В ходе переговоров они обсудили российско-американские отношения.

Договоренность продолжать контакты между Россией и США по вопросам, представляющим взаимный интерес, была достигнута на первой и единственной встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Ранее стало известно, что стороны провели уже несколько секретных встреч. В частности, они касались тематики кибербезопасности. Кроме этого, Москва и Вашингтон подтвердили заинтересованность в продолжение таких консультаций.

В частности, в середине октября в Москву приезжала замгоссекретаря США Виктория Нуланд. В ходе переговоров удалось достичь договоренностей о продолжении двусторонних контактов на высшем уровне, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.