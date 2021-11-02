Российским вузам разрешили вернуть дистанционные занятия

Российские высшие учебные заведения могут сохранить дистанционный формат обучения после 8 ноября или продолжить обучение в виде самостоятельной работы, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минобрнауки.

«С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий», — отмечается в сообщении.

При введении самостоятельной работы поручается обеспечить учащихся методической поддержкой и за три дня предупредить об объеме работы. Кроме того, необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования.

В дистанционном формате также разрешили проводить промежуточную аттестацию. Вузам в случае продления дистанционного формата обучения поручили обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде.