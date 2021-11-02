Астрономы нашли самую необычную звезду

Международный коллектив астрономов обнаружили необычную гелиевую сверхгигантскую звезду, которая является самой экстремальной звездой этого класса.
Объект под названием HD 144941 представляет собой очень редкий класс звезд-сверхгигантов с небольшой массой и дефицитом водорода. Ученые считают, что они возникают при слиянии белых карликов с гелиевыми и углеродно-кислородными ядрами.
Изучение звезды с помощью телескопа VLT показало, что она обладает сильным магнитным полем. Кроме этого, ее уникальность заключается в том, что в ее составе почти весь атмосферный водород замещен гелием.
HD 144941 находится на расстоянии около 5100 световых лет от Солнца, период обращения вокруг своей оси составляет около 13,9 дня, а эффективная температура оценивается в 22 тысячи кельвинов.
Иркут 69Сановники отдыхать изволят... формально работают с документами. Но все же вокруг всё понимают... ☺️🌴
DisobedientПро состояния атомных станций на Украине лучше бы рассказал европейцам.))) Какие экологические перспективы...
DisobedientУкраине нужно перенять опыт вьетнама и афгана, долбить военные базы нато из всего вооружения какое есть....
correctorНекоторые творцы в этой стране просто давно не огребали по физиономии