НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Астрономы нашли самую необычную звезду

Источник:
arXiv.org
134 0
Фото: NASA Goddard Photo and Video / Attribution License

Международный коллектив астрономов обнаружили необычную гелиевую сверхгигантскую звезду, которая является самой экстремальной звездой этого класса.

Объект под названием HD 144941 представляет собой очень редкий класс звезд-сверхгигантов с небольшой массой и дефицитом водорода. Ученые считают, что они возникают при слиянии белых карликов с гелиевыми и углеродно-кислородными ядрами.

Изучение звезды с помощью телескопа VLT показало, что она обладает сильным магнитным полем. Кроме этого, ее уникальность заключается в том, что в ее составе почти весь атмосферный водород замещен гелием.

HD 144941 находится на расстоянии около 5100 световых лет от Солнца, период обращения вокруг своей оси составляет около 13,9 дня, а эффективная температура оценивается в 22 тысячи кельвинов.

Тема: Человек и космос
Зимбабве станет космическим союзником России
Раскрыта загадка таинственного сигнала с Проксимы Центавра
Мощнейшая магнитная буря накроет Землю
Роскосмос представит макет ядерного буксира «Зевс»
смотреть все
Технологии #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Омские бизнесмены выразили протест против QR-кодов
Метро в Новосибирске вернулось к обычному графику
Выборы мэра Омска перенесли
Древние жители Байкала были родственниками таримских мумий
Самое популярное
Авербух поругался с Цискаридзе из-за пары на «Ледниковым периоде»
Вышла игра Age of Empires 4
НАТО утвердило план войны с Россией
Пентагон призвал снять ограничения на поставку оружия Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль прокомментировал продление нерабочих дней
Российская армия получила беспилотный флот
Астрономы нашли самую необычную звезду
Новые слои обнаружили под поверхностью Земли
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Иркут 69

Сановники отдыхать изволят... формально работают с документами. Но все же вокруг всё понимают... ☺️🌴

Disobedient

Про состояния атомных станций на Украине лучше бы рассказал европейцам.))) Какие экологические перспективы...

Disobedient

Украине нужно перенять опыт вьетнама и афгана, долбить военные базы нато из всего вооружения какое есть....

corrector

Некоторые творцы в этой стране просто давно не огребали по физиономии
Sibnet.Ru