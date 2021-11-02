Российская армия получила беспилотный флот

Российская армия получила на вооружение свыше 2 тысяч беспилотных летательных аппаратов, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятиями ОПК.

Глава государства отметил, что нужно активно продолжать работы по оснащению военных беспилотными устройствами. Он также подчеркнул, что в этой работе необходимо использовать новейшие достижения науки, включая применение искусственного интеллекта.

Путин добавил, что российские военные научились эффективно отражать атаки дронов, которые в последнее время все активнее используются в боевых действиях и уже доказала свою эффективность в Сирии и других странах.

«Мы очень хорошо знаем, как она себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии», — сказал он.