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Российская армия получила беспилотный флот

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © кадр из программы «Военная приемка»

Российская армия получила на вооружение свыше 2 тысяч беспилотных летательных аппаратов, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятиями ОПК.

Глава государства отметил, что нужно активно продолжать работы по оснащению военных беспилотными устройствами. Он также подчеркнул, что в этой работе необходимо использовать новейшие достижения науки, включая применение искусственного интеллекта.

Путин добавил, что российские военные научились эффективно отражать атаки дронов, которые в последнее время все активнее используются в боевых действиях и уже доказала свою эффективность в Сирии и других странах.

«Мы очень хорошо знаем, как она себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии», — сказал он.

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Оборона #Оружие #Армия
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Иркут 69

Сановники отдыхать изволят... формально работают с документами. Но все же вокруг всё понимают... ☺️🌴

Disobedient

Про состояния атомных станций на Украине лучше бы рассказал европейцам.))) Какие экологические перспективы...

Disobedient

Украине нужно перенять опыт вьетнама и афгана, долбить военные базы нато из всего вооружения какое есть....

corrector

Некоторые творцы в этой стране просто давно не огребали по физиономии
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