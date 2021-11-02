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«Одноклассники» получили новые функции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alisher Hasanov / CC BY 2.0

Соцсеть «Одноклассники» обновилась к годовщине сервиса «Моменты», сообщает пресс-служба компании.

Теперь пользователям «Одноклассников» доступны настройки приватности при публикации исчезающих фото и видео, появилась возможность отвечать на «моменты» с помощью личных сообщений и публикация нескольких фотографий сразу в виде музыкального слайд-шоу.

Новые настройки приватности позволяют определять степень конфиденциальности постов. Фото или видео можно скрыть от определенных пользователей или показать их только избранным друзьям.

«Одноклассники» запустили сервис «Моменты» в октябре 2020 года. После этого в соцсети появилась возможность публиковать исчезающие фото и видео и зарабатывать интерактивный рейтинг.

На сегодня число просмотров «моментов» в месяц достигло 460 миллионов, ежемесячная активная аудитория сервиса достигла 26 миллионов пользователей.

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Технологии #Соцсети
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Некоторые творцы в этой стране просто давно не огребали по физиономии
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