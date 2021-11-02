Xiaomi представила доступный игровой монитор

Китайская компания Xiaomi представила новый игровой монитор, главной особенностью которого стала высокая частота обновления — 240 Гц.

Благодаря этому разработчики обещают геймерам экстремальную плавность игрового процесса. Кроме этого, монитор поддерживает фирменную технологию AMD FreeSync Premium, призванную устранить эффект разрыва кадра при использовании видеокарт AMD.

Дисплей получил обозначение XMMNT245HF2, он имеет размер 24,5 дюйма по диагонали и обладает разрешением 1920x1080 пикселей. Угол обзора по горизонтали составляет 178 градусов, контрастность составляет 1000:1.

Монитор оснащен интерфейсами DP 1.2 и HDMI 2.1, а также стандартным 3,5-мм гнездом для наушников. Для панели заявлен охват цветового пространства DCI-P3 в 95%. Ориентировочная стоимость дисплея составит 250 долларов.