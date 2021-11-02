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Новые слои обнаружили под поверхностью Земли

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © NASA

Международная группа ученых сейсмологов обнаружили новые слои под поверхностью Земли. Ранее считалось, что ядро планеты представляет собой твердую структуру из железа, однако полученные данные противоречат общепринятой теории.

Исследователи изучили данные о сейсмических волнах, возникающих во время землетрясений. Они бывают двух основных видов: волны сжатия и сдвига. Каждая может ускоряться, замедляться или отражаться от различных сред, проходя внутри планеты.

Анализируя статистику, ученые обратили внимание, что проходящие через твердое ядро сдвиговые волны аномально отклонялись, как будто там присутствовали слои жидкого и полутвердого железа.

Сейсмологи считают, что структура планетного ядра не может быть однородной. Открытие может перевернуть представления современной науки и произвести революцию в понимании сути магнитного поля Земли.

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Некоторые творцы в этой стране просто давно не огребали по физиономии
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