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Пляжным гандболисткам разрешили играть в шортах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация гандбола России

Международная федерация гандбола отменила правило об обязательном ношении бикини девушками при игре в пляжный гандбол.

Согласно новым правилам, гандболистки должны играть в майке и коротких обтягивающих шортах с плотной посадкой, доходящих до середины бедра, в отличие от оригинальных укороченных топов и бикини.

«Шорты шортам рознь. Если раньше были только плавки и лямки определенной ширины — пять сантиметров, — то как будет сейчас? Шорты бывают с высокой талией, укороченные. Кто-то наденет шорты по колено. Это все тоже должно учитываться. На мой взгляд, надо, чтобы было как минимум женственно, симпатично. Чтобы были не длинные "велосипедки", а короткие шортики», — прокомментировала «Газете.ру» главный тренер сборной России Анна Сидоричева.

Правила были изменены после петиции активистки Талиты Стоун, которая призвала покончить с сексуальной объективацией женщин в спорте. Также скандал вызвало решение IHF оштрафовать женскую сборную Норвегии по пляжному гандболу на 1,5 тысячи евро за то, что в матче за бронзовые медали чемпионата Европы 2021 команда играла в шортах, которые не соответствовали правилам экипировки.

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