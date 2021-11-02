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ЦБ предупредил об опасности незаконных рассрочек в магазинах

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России выявил случаи, когда магазины сначала дают гражданам возможность оплатить товары или услуги в рассрочку, а затем передают права требования долга профессиональным кредиторам, говорится в документах ЦБ

Также Банки России зафиксировал случаи, когда за приобретаемые гражданами товары или услуги магазину платят операторы сервисов рассрочки, которые аффилированы с профессиональными кредиторами, приводит «Российская газета» данные Центробанка

В итоге возникающие отношения хоть и схожи с кредитно-заемными, но под действие и защиту закона «О потребительском кредите (займе)» не подпадают. Отсутствие договора потребительского кредита ухудшает положение граждан, лишая их ряда прав и гарантий, отмечают в ЦБ.

«В том числе, в части информирования, ограничения стоимости заемных средств и размера штрафных санкций, ограничения возможности уступки прав требований», — говорится в документе.

В ЦБ уверены, что такие практики похожи на попытки обхода законодательства о потребительском кредите и потому порекомендовали не ввязываться в подобные отношения.

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