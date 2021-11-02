Сроки цифровой переписи населения продлили

Россиянам продлили на неделю возможность поучаствовать во Всероссийской переписи населения онлайн, сообщил заместитель главы Росстата Павел Смелов.

Заполнить анкеты на портале Госуслуг теперь можно до 14 ноября включительно. По словам Смелова, популярность цифровой услуги выросла в связи с введенными ограничительными мерами из-за коронавируса.

Первоначально предполагалось, что цифровая перепись завершится 8 ноября, при этом традиционные переписчики будут ходить по квартирам россиян до 14 ноября. Также пройти процедуру можно на специальных переписных участках.

Смелов уточнил, что более 63% россиян уже приняли участие во Всероссийской переписи населения, это порядка 90 миллионов человек. Каждый четвертый участник выбрал онлайн-формат процедуры.