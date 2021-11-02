Институт русского языка назвал слово 2021 года

Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал «спутник» словом 2021 года в России, сообщил проректор по науке учебного заведения Михаил Осадчий.

Институт ежегодно подводит итоги исследования «Слово год», анализируя тексты русскоязычных СМИ и публикации в социальных сетях. Слово «спутник» в 2021 году стали употреблять в девять раз чаще, чем раньше.

«Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом», — отметил Осадчий.

На втором месте оказалось слово «Афганистан». На фоне событий в этой стране данное слово стали использовать в 6,5 раза чаще. Эксперты отметил, что тема Афганистана очень чувствительна для России, поскольку многие хорошо помнят ввод и вывод советских войск

На третьем месте по частоте употребления оказалось словосочетание «Северный поток». Оно вернулось в оборот в связи с окончанием прокладки газопровода в Балтийском море, а также газовым кризисом, ставшим главной темой октября.