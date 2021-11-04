Ростелеком проведет турнир для IT-киберспортсменов

Призовой фонд киберспортивного турнира «Ростелеком IT CUP» составит 900 тысяч рублей, геймеры из IT-сферы смогут подать заявку на участие до 8 ноября, сообщает пресс-служба компании.

C 12 ноября по 26 декабря пройдет международный корпоративный киберспортивный турнир «Ростелеком IT CUP» среди крупнейших IT-компаний. Свое участие подтвердили Cбер, HeadHunter, XCOM-Shop, «Ситилинк», «Тинькофф», MERLION, КРОК, ЦФТ, Playgendary.

Киберспортсмены сразятся в трех командных дисциплинах: CS:GO и DOTA2 в формате 5х5, World of Tanks в формате 3х3. Компании могут зарегистрировать по команде в одной, двух или во всех трех дисциплинах.

Турнир состоит из двух этапов: группового и плей-офф. В первом этапе пройдут битвы в четырех группах по четыре команды в каждой. 2 декабря по итогам первого этапа восемь сильнейших команд выйдут в плей-офф.

26 декабря пройдут финальные битвы. Команда-победитель получит 150 тысяч рублей. За призовые второе и третье места — награда 100 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.

«Киберспортивное направление развивается в “Ростелекоме” с 2015 года. Сегодня свыше 600 сотрудников компании соревнуются в более чем 20 дисциплинах. Однако такой масштабный корпоративный кибертурнир мы проводим впервые», — сказал старший вице-президент по IT «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

Заявки на участие в турнире «Ростелеком IT CUP» и предложения о партнерстве принимаются до 8 ноября на сайте мероприятия.