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Выдачу медсправок для водителей по новым правилам отложат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минздрав России планирует отложить вступление в силу новых правил выдачи медсправок для водителей с 1 января 2022 года на 1 марта 2022 года, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В приказе министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)" <…> в пункте 5 слова "с 1 января 2022 года" заменить словами "с 1 марта 2022 года», — говорится в документе.

Расширенное наркологическое медосвидетельствование будут проходить только группы риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств, а также лишенные прав за вождение в нетрезвом виде и возвращающие их.

Минздрав РФ планировал с 22 ноября 2019 года внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований. Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах. В итоге министерство «с учетом обеспокоенности граждан» приняло решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей.

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