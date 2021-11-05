Фильм «Кошачьи миры Луиса Уэйна» появился в Сети

Фильм «Кошачьи миры Луиса Уэйна» с Бенедиктом Камбербэтчем появился в Сети в пятницу, 5 ноября. Картина доступна в онлайн-кинотеатрах.

Фильм рассказывает историю английского художника Луиса Уильяма Уэйна, который стал известен благодаря своим многочисленным антропоморфным изображениям котов, кошек и котят.

Известный писатель-фантаст Герберт Уэллс говорил об Уэйне так: «Он видел кошек так, как никто другой. Он изобрел кошачий стиль, кошачье общество, целый кошачий мир. Все английские коты должны стыдиться, если хотя бы немного не походят на котов Луиса Уэйна».

Смотреть «Кошачьи миры Луиса Уэйна» в Wink

В фильме снялись Андреа Райзборо, Тоби Джонс, а также режиссер Тайка Вайтити («Кролик Джоджо», «Тор: Рагнарек») и музыкант Ник Кейв (группа Nick Cave and the Bad Seeds).