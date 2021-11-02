Выявлена связь между женским оргазмом и высотой каблуков

Женщины, которые носят обувь на невысоком каблуке, имеют меньше проблем с тонусом мышц тазового дна, от которого зависит достижение оргазма, выяснили ученые из Фуданьского университета в Шанхае.

Результаты исследования опубликовали в журнале Translational Andrology and Urology. Ученые опросили более 1,2 тысячи женщины, которым нужно было заполнить анкеты о дисфункции тазового дна (недержание мочи, пролапс органов, боли, проблемы с половой жизнью), и отметить, обувь на каком каблуке они предпочитают носить.

У женщин, которые чаще носят обувь на каблуке высотой в 3-5 сантиметров, меньше проблем с органами малого таза, чем у остальных. Осложнений не наблюдалось даже при длительном ношении подобных туфель и сапог.

Ученые пришли к выводу, что каблук позволяет держать в тонусе мышцы тазового дна, от чего зависит правильная работа внутренних органов и достижение оргазма.