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Метро в Новосибирске вернулось к обычному графику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирский метрополитен сообщил, что возвращается к обычному графику работы во вторник, хотя планировалось, что всю неделю поезда будут ходить в режиме выходного дня.

«С 02.11.2021 движение поездов в Новосибирском метрополитене осуществляется по рабочему графику», — говорится на сайте транспортной системы.

Метрополитен ввел режим выходного дня на время «локдауна», но уже утром в понедельник пассажиры начали жаловаться на давку из-за того, что поезда стали ходить реже, а людей в них меньше не стало.

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